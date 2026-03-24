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"Voy a cumplir 28 años, pero siento que no hay nada que celebrar"
Archivo - salud mental. / KENJO - Archivo
Sergio de Fuente
Dentro de dos semanas cumplo 28 años. Tengo salud, un privilegio que pocos pueden dar por sentado, y un trabajo maravilloso que me apasiona, logrado gracias a años de esfuerzo constante. Debería celebrarlo por todo lo grande, debería estar contento, debería sentirme afortunado. Y, sin embargo, hay una certeza que me atraviesa: no hay nada que celebrar.
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He hecho todo lo que se esperaba de mí: estudiar, formarme, trabajar, demostrar capacidad y constancia. Mirando atrás, los títulos están, los proyectos completados también. Pero nada basta; nada es suficiente. Avanzo y sigo en el mismo sitio, con la sensación de que no soy suficiente, atrapado en un círculo silencioso que se repite, donde los días se encadenan sin dejar huella, y el estancamiento se convierte en compañía constante.
Ya no es solo mi autoexigencia o hambre de conocimiento lo que me arrastra a esta sensación de insuficiencia: es una sociedad española cada vez más exigente, que ofrece precariedad y oportunidades limitadas, donde a veces la única manera de salir adelante es a través de los estudios y el esfuerzo constante, sin garantía de estabilidad ni de recompensa. Tener una casa propia o formar una familia se dibuja como un horizonte lejano, casi imposible; sueños que se sienten prestados, siempre fuera de alcance.
Me siento como un eterno adolescente atrapado en la casa de mis padres, con ganas de independizarme y trazar mi propio camino, pero al mismo tiempo consciente de que mirar hacia adelante no ofrece alivio: más bien todo lo contrario, me espanta. La vida propia se aplaza, los proyectos personales quedan suspendidos, y el futuro se dibuja turbio, incierto, casi hostil. Mientras tanto, el tiempo no espera. Me atraviesa, me aplasta, me devora.
Y yo, atrapado en este ciclo interminable, solo puedo preguntarme: ¿hasta cuándo seguirá esta sensación persistiendo? ¿Cuándo podré salir de este círculo vicioso y recuperar el rumbo?
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