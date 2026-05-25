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"¿Cuándo se complicó tanto un cumpleaños infantil?"
Cumpleaños infantil en el parque Antoni Santiburcio, junto a la fuente apagada / MANU MITRU / EPC
Rafaela Martínez
Se acerca el cumpleaños de mi hija y, como cada año, toca pensar cómo celebrarlo. Sin embargo, cada vez me resulta más difícil decidir qué hacer. A lo largo del curso ha sido invitada a fiestas de todo tipo: láser tag, parques de saltos, 'escape rooms', talleres de cocina, cerámica, pintura o manualidades. Todas ellas estupendas y organizadas con la mejor intención, pero también cada vez más elaboradas y costosas.
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Como es lógico, ella también quiere hacer algo parecido. Y, por supuesto, como padres nos corresponde decidir qué podemos permitirnos y qué tiene sentido organizar. Aun así, tengo la sensación de que los cumpleaños infantiles se han ido transformando poco a poco en algo muy distinto de lo que eran hace unos años. A veces, parece que una simple merienda con amigos ya no es suficiente y que cada celebración debe ofrecer una experiencia especial.
Sin darnos cuenta, hemos convertido algo sencillo en una fuente más de expectativas, comparaciones y gastos para muchas familias. Quizá, en nuestro afán por darles todo, los adultos hemos complicado algo muy simple. Al final, lo que los niños recuerdan no es el tamaño de la fiesta, sino haber estado con sus amigos.
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