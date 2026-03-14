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"La cultura atemoriza al PP y a Vox"
Más Madrid acusa al PP de Collado Villalba de censurar el monólogo Ser Mujer en el 8M. / EPE
Miguel Rabadan
Hace unos dias vivimos unos hechos vergonzosos, yo solo lo habia visto en peliculas, cuando una concejala del PP, Noelia Díaz Vaca, interrumpio y dio fin a un acto cultural en Madrid, un monólogo que consideró ofensivo. Sin temblarle el pulso, sin pararse a pensar que ella, como mujer, en esos tiempos que parece ser que tanto añora, no hubiera podido ser ni concejala ni censora.
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Es de agradecer la reacción del público ante este acto déspota y censor en pleno siglo XXI: indignacion, abucheos e incredulidad. El acto de tan retrógrada censura fue grabado y subido a las redes y la concejala ha tenido que dimitir y su partido se ha disculpado. ¿Y si no hubiese estado grabado, qué hubiera ocurrido? ¿Nada? Pero no es un caso alisado de vergonzosa censura.
Uno de los mejores dramaturgos de nuestro pais, Paco Bezerra, autor de la famosa obra de teatro 'El pequeño poni', mundialmente famosa y representada, ha sido censurado en cualquier teatro dependiente de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Por querer estrenar una obra suya 'Muero porque no muero: La vida doble de Teresa'. Todo esto nos lleva a concluir que la cultura atemoriza al PP y a Vox, porque la cultura es un medio de expresión en libertad y la libertad de pensar por uno mismo intimida a los partidos totalitarios.
No podemos permitir que PP y Vox nos manden de nuevo a la epoca del NO-DO.
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