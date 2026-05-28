"¿A quién culpamos cuando fallan los protocolos?"

24/09/2017 Cartel No más violencia de género.Un total de 7.159 personas y 665 entidades se han adherido al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista en los poco más de tres meses que lleva en marcha, un acuerdo que va más allá de un pacto entre partidos, ha destacado este domingo la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD ARCHIVO. Protestas . manifestaciones contra la violencia machista y doméstica / Europa Press

Ferran Montón



Distinguido director, quiero aquí preguntar: Cuando fallan los protocolos, ¿a quién culpamos? Me explico, en marzo del 2022 encontraron a mi exmujer y madre de mis hijas descuartizada en un contenedor de la localidad de La Granada del Penedès (Barcelona).

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Su pareja abandonó la prisión después de haber cumplido su pena por agresión, tenía una orden de alejamiento y ella estaba geolocalizada por medio de ATENPRO. Los servicios sociales hacían un seguimiento, el cuerpo de Mossos d'Esquadra debía haber hecho un seguimiento al preso, ya que tenía una orden de alejamiento y, finalmente, la justicia programó un juicio el 18 de marzo sabiendo que el día uno del mismo el acusado podía salir de prisión al haber superado los cuatro años de prisión preventiva.

Todos fallaron, el condenado mató, descuartizó y todos los protocolos de seguridad y enjuiciamiento facilitaron el feminicidio. Ahora nos quieren callar y nosotros vamos a luchar para que no vuelva a pasar.