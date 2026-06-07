"¿Cuánto cuesta animar a un hijo en el deporte base?"

Imagen de archivo del CN Sabadell / CN Sabadell

María Álvarez



Los próximos 20 y 21 de junio se celebrará en Sabadell el Campeonato Benjamín Mixto de Waterpolo. Una cita muy esperada por niños y niñas de 8, 9 y 10 años que llevan toda la temporada entrenando y compitiendo con ilusión. Muchas familias hemos recibido con sorpresa la decisión de cobrar cinco euros por persona y sesión para acceder a las gradas.

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No se trata de cinco euros al día, sino de cinco euros por cada sesión de mañana y tarde. Así, una familia formada por dos progenitores que quiera acompañar a su hijo durante todo el campeonato puede llegar a desembolsar 40 euros únicamente para poder verle jugar. La organización explica que este cobro ayuda a sufragar los costes de personal, mantenimiento, limpieza y seguridad. Nadie cuestiona que organizar un campeonato tenga un coste ni el esfuerzo que supone para la entidad organizadora.

Sin embargo, muchas familias nos preguntamos si es necesario repercutir ese gasto precisamente sobre los acompañantes de los participantes. Los clubs ya realizan aportaciones para participar en estas competiciones, la Federació Catalana de Natació también contribuye al desarrollo del waterpolo de base y, además, durante el campeonato se generan ingresos adicionales mediante el servicio de bar, la venta de productos y otros espacios comerciales presentes en el recinto.

A ello hay que sumar el esfuerzo económico que las propias familias asumimos durante toda la temporada: cuotas, licencias, equipaciones, desplazamientos y todo lo necesario para que nuestros hijos puedan practicar este deporte. En categorías tan tempranas, la presencia de padres, madres, abuelos y hermanos en las gradas no debería considerarse un servicio adicional, sino una parte esencial del deporte formativo.

El apoyo familiar contribuye a crear el ambiente que hace especiales este tipo de campeonatos. Por eso, más allá de los aspectos económicos, quizá conviene abrir una reflexión sobre qué modelo de deporte base queremos fomentar. Uno en el que las familias sean consideradas parte fundamental del proyecto deportivo o uno en el que, además de sostenerlo durante toda la temporada, deban pagar para acompañar a sus hijos en sus momentos más importantes.