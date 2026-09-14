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"Cal que critiquem la publicitat polèmica si així ho creiem"
Imágenes promocionales de la campaña de Desigual con Ottolinger / DESIGUAL
Roser Caño
Aquest estiu, la firma de moda Desigual ha tornat a llançar una campanya publicitària polèmica. En aquest cas, es veien diferents dones vestides amb la roba de temporada de tardor, mostrant una Barcelona gens idíl.lica, més aviat, desagradable. I clar, tant als mitjans de comunicació com a les xarxes l’han denunciat. Però al mateix temps, quan la denunciem en fem difusió, que és precisament l’objectiu de Desigual.
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En la meva opinió, quan des de màrqueting dissenyen i treuen una campanya publicitària així, saben que crearà controvèrsia. I és allò de "deixa que parlin malament de tu, perquè així en parlen". Per tant, és una monada de dues cares, perquè des del moment que es fa la crítica, l’eco ja no té aturador. Ens podem preguntar: hem de criticar l’anunci? En la meva opinió, sí cal fer ressò de l’anunci quan el missatge no és respectuós i/o vulnera els drets les persones, les cultures, diversitat sexual, diversitat de cossos, persones amb discapacitat funcional…
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