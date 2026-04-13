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"Criterios de seguridad opuestos en la T2: pesas inofensivas o requisadas"
La T2 del aeropuerto de El Prat renueva la gestión de los equipajes para ganar seguridad. / Ferran Nadeu
Jelena Popovic
A los responsables de los controles de seguridad de la T2 del aeropuerto de Barcelona:
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Mi madre, de 78 años, viajera frecuente y hasta donde sabemos, ajena a cualquier vocación subversiva, perdió su vuelo matutino en la T2 el pasado 7 de abril. No fue exactamente por un exceso de entusiasmo en el control de equipajes sino por la concatenación de controles posteriores para ciudadanos no comunitarios que, en su caso, resultaron especialmente diligentes.
Sin embargo, lo más llamativo ocurrió en el primer filtro. Su equipaje de mano fue apartado, abierto y minuciosamente inspeccionado. El motivo: dos pesas de dos kilos. Tras la comprobación pertinente -eran, efectivamente, pesas-, los responsables de seguridad las devolvieron a la maleta y la dejaron continuar. El desenlace es conocido: entre controles y esperas, el avión despegó sin ella.
Obligados a adquirir un nuevo billete para esa misma noche, mi madre repitió el proceso. Misma maleta, mismas pesas, mismo aeropuerto. Pero esta vez, al parecer, el criterio había cambiado: las pesas ya no eran inofensivas: fueron requisadas. La pregunta surge de forma inevitable: ¿qué cambió entre la mañana y la tarde? ¿Existe una normativa que convierte unas pesas domésticas en potencial amenaza a partir de cierta hora? ¿O estamos ante una interpretación flexible -por no decir creativa- de los criterios de seguridad?
Más allá de la anécdota, quizá lo preocupante sea la falta de coherencia. Porque si algo debería caracterizar a un sistema de control es, precisamente, la previsibilidad. Para evitar, entre otras cosas, que una pasajera de 78 años tenga que preguntarse si es más seguro viajar con pesas o con bastón.
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