"Muy bien, Cristina, así se entrevista a los políticos: incisiva y directa"

Cristina Pardo y Óscar Puente, en La Mesa.

Victoriano Sánchez



Después de la entrevista que Óscar Puente, ministro de Transportes, mantuvo con Cristina Pardo en el programa 'La Mesa', las redes sociales han reaccionado y más allá de las cuestiones políticas, muchos seguidores han destacado precisamente la forma de preguntar de la periodista: directa, incisiva y sin dar por buenas las respuestas del ministro.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Las reacciones no se han hecho esperar: "Cristina, has estado magistral: alto, claro, conciso y entendible. La dura realidad que estamos sufriendo los españoles". "Enhorabuena, Cris, has estado sembrada". "¡Viva la madre que te parió!", en referencia a Pardo. "Solo hizo el trabajo que cualquier periodista decente y con dignidad tiene que hacer ante cualquier político, y no arrastrarse como los de 'TelePedro'". "Muy bien, Cristina. Así es como hay que entrevistar a los políticos. Te seguiré viendo". "Felicidades. Lo que hiciste anoche es periodismo puro".

Los comentarios de seguidores que quizá no conocían el programa o no lo seguían aseguran haber descubierto en Cristina Pardo una manera de hacer periodismo que consideran necesaria. En la actualidad, existe una creciente demanda de entrevistas más incisivas y menos complacientes a los políticos. Por mi parte, solo puedo decir que la periodista ha conseguido un nuevo seguidor para el programa y que, dado lo que está ocurriendo en el país, le auguro que alcanzará una gran audiencia.

Porque cuando un periodista pregunta sin miedo, repregunta cuando la respuesta no convence y pone al político de turno frente a un discurso vacío, el espectador lo percibe. Y a juzgar por las reacciones, muchos estaban esperando precisamente eso.