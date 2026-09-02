"La crisis ceutí"

Inmigrantes custodiados por las fuerzas de seguridad en Ceuta. / MARCOS MORENO / EP

Màrius Pla Carrera



Una de las últimas polémicas sobre la crisis en Ceuta ha tendio como protagonistas a Grande Marlaska y Margarita Robles, en torno a si el CNI avisó o no sobre una posible invasión migratoria. Pero, qué más da: hoy son estos y mañana serán otros los protagonistas del desencuentro y, mientras tanto, el presidente Sánchez estuvo desaparecido, igual hastiado. Pero es lo que tiene el poder, que uno no lo deja así como así, a pesar del desgaste evidente.

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El ministro de Asuntos Exteriores nos habla de diálogo y colaboración con Marruecos, con el mismo tono y tranquilidad que nos hablaría de cualquier conflicto situado en cualquier punto del globo terráqueo y, mientras tant,o Ceuta sigue invadida, así como suena, aunque queramos poner a ello los eufemismos que queramos.

La misma portavoz del Gobierno, en su reciente comparecencia en el Congreso por la crisis en Ceuta, de pronto nos ha salido con una cita bíblica del Evangelio de San Mateo que recomendó a la bancada de la derecha, en pleno Congreso: "Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber".

Bueno, el nivel es muy alto y, dando por supuesto el respeto a las convicciones religiosas, sería preferible que el Gobierno evitara las polémicas y debates ideológicos y ocupara todo el tiempo en priorizar la búsqueda de soluciones urgentes y prácticas a una grave crisis, que ya dura demasiado.