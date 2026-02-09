"Amb la crisi de Rodalies, al baix Penedès tenim una greu manca de transport públic"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Escric com a veí del Baix Penedès i en representació de diverses persones afectades per la greu manca de transport públic entre Calafell, Cunit i Segur de Calafell i la ciutat de Barcelona. Entre aquests tres municipis hi vivim prop de 50.000 persones i, actualment, només disposem de quatre serveis de bus diaris cap a Barcelona. Aquesta oferta és clarament insuficient per cobrir les necessitats bàsiques de mobilitat de treballadors, estudiants i famílies que depenen del transport públic.
La situació s’ha agreujat especialment en el context actual de la crisi de Rodalies, que ha deixat molts usuaris sense una alternativa fiable. A més, a partir del mes de març està previst l’inici de les obres al Garraf, fet que previsiblement afectarà encara més la mobilitat entre el Baix Penedès i l’àrea metropolitana. Davant d’aquest escenari, moltes persones ens trobem, literalment, sense opcions per desplaçar-nos, i sentim que el territori està quedant desatès en un aspecte tan essencial com és el dret a la mobilitat.
Per aquest motiu, hem iniciat una recollida de signatures per demanar un augment urgent de les freqüències de bus com a alternativa real i viable mentre no es garanteixi un servei ferroviari estable. L’objectiu és donar veu a una problemàtica que afecta milers de persones cada dia. Creiem que aquesta situació té un clar interès públic i territorial.
