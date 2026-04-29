"Nadie quiere estar de baja y menos que lo criminalicen"

"La corrupción política catalana a juicio"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
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La Seguridad Social implementará nuevos cambios este 2025 en las bajas laborales. / Francisco Calabuig
David Prada
Últimamente se está escribiendo mucho sobre las bajas médicas de manera que se criminaliza al trabajador por estar enfermo, y resulta que vivimos en una sociedad envejecida con pocos, y a veces nulos, recursos médicos para atender las demandas de los usuarios.
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Las bajas son necesarias para curarse y más cuando tienes que echar mano de tu bolsillo para hacerte pruebaso pagarte un fisio porque tu cuerpo no puede más y además cobras bastante menos, con el estrés que estoy genera.
Nadie quiere estar de baja, y menos que lo criminalizen. Y por último apuntar que se están dando altas temerarias por teléfono, sin visita, por la fata de medios de la Seguridad Social.
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Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
César Carulla SABADELL
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