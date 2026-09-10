"La creatividad aumentada"

Intel·ligència artificial, art i música

Javier González Delgado



Un reciente estudio de la Universitat de Barcelona concluye que la creatividad humana todavía supera a la de la inteligencia artificial (IA). Artistas y población general obtuvieron mejores resultados que la IA en una prueba de imaginación visual. Sin embargo, el experimento permite también una lectura sugerente: cuando la IA recibe orientación humana, su rendimiento creativo mejora.

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Ante los dilemas sobre el papel del ser humano en la generación de contenidos mediante IA, quizá la cuestión no debería centrarse en si la máquina sustituye al creador, sino en qué ocurre cuando ambos colaboran.

La creatividad se alimenta de conocimientos, experiencias y asociaciones previas. El ser humano aporta intención, contexto y criterio; la IA multiplica extraordinariamente las posibilidades de asociación, exploración y generación. Juntos configuran un espacio creativo nuevo.

Por eso, rechazar el uso de IA para escribir, crear imágenes o componer música puede acabar siendo una posición miope que confunde la herramienta con la creación. La fotografía no acabó con la pintura ni el sintetizador con la música: transformaron el proceso creativo.

Quizá estemos ante una transformación semejante. El creador del futuro no será necesariamente quien prescinda de la IA, sino quien aprenda a dialogar con ella.