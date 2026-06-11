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"Los corruptos siempre encuentran la manera de irse de rositas"

Las anotaciones de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán que mencionan a Asturias.

Las anotaciones de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán que mencionan a Asturias. / LNE

Jesús Sánchez

Jesús Sánchez

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Por todos son conocidas las historias de los aquelarres y los congresos de brujas del condado. Pócimas lentamente elaboradas para realizar conjuros bien cimentados, en beneficio propio y de las fuerzas del mal. Los lugares elegidos suelen ser inhóspitos y alejados del tránsito ciudadano como, por ejemplo, las cloacas, los edificios abandonados o las zonas bajas de los puentes.

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Últimamente se habla y se comenta mucho sobre las cloacas del Estado, señalando a esos canales malolientes que algunos utilizan, como vasos comunicantes, para tapar las prácticas corruptas con las que se enriquecen. Así logran comprar y callar las bocas de sus verdaderos enemigos: la honradez, la empatía, la gallardía y la decencia.

Al menos las brujas mueren quemadas en la hoguera dignamente; estos otros, los corruptos, siempre encuentran la manera de salvarse e irse de rositas.

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