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"Para que haya corruptos tiene que haber corruptores"
Ábalos critica al PP por hacer oposición y un uso torticero de la Justicia
José Franco
Veo en los noticiarios que cada día se habla de la corrupción que afecta a los políticos y sus partidos, dependiendo de la emisora se pone énfasis en determinado partido político y se pasa de puntillas por el que es afín a sus ideales. Veo también que los fiscales y abogados defensores interrogan a los supuestos culpables, pero noto a faltar que no pregunten quién es la empresa o persona que le facilita los fondos al acusado.
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Tampoco que la policía no solicite a los jueces instructores las autorizaciones para investigar también a los corruptores, dado que para que haya corruptos tiene que haber también corruptores. Quizá los corruptores sean empresas con bastante poder y si las investigan podría ser que los partidos políticos salgan perjudicados.
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