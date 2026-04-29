"La corrupción política catalana a juicio"

Jordi Pujol Ferrusola, durante su declaración. Juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Victoriano Sánchez



El expresidente de la Generalitat, de 95 años, fue citado hace poco por el médico forense, acusado de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Sin embargo, tras el examen médico, la Audiencia Nacional acordó la exoneración de Jordi Pujol Soley debido al deterioro cognitivo que padece, dejando a la sociedad catalana huérfana de la verdad. No obstante, el juicio por la fortuna oculta de su familia en Andorra seguirá adelante para sus siete hijos y una decena de empresarios de su entorno más cercano.

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Hijo de Florenci Pujol Brugat, catalanista de Esquerra Republicana de Catalunya y católico practicante, trabajó de botones en la Banca Marsans. Más adelante, con el tiempo, se convertiría en corredor de bolsa independiente. Como buen hacedor de negocios, y fruto de ello, sus propios hijos e incluso su esposa se embarcaron en el mundo empresarial. Marta Ferrusola era la gerente de Hidroplant, empresa que se encargó de suministrar plantas a un gran número de municipios catalanes, y recordada también por la fallida instalación del césped del Camp Nou.

¿Qué pasó con los papeles de Banca Catalana cuando ningún periodista los sacó a la luz pública? Y cuando, en cualquier entrevista o rueda de prensa, ante las preguntas de los periodistas, el expresidente zanjaba con la frase célebre “Això no toca…”, expresión con la que proyectaba una autoridad incontestable sobre cuestiones delicadas, imponiendo una ley del silencio cercana a la 'omertà' siciliana.

Pero quien fuera 'Molt Honorable' durante más de 23 años de mandato reúne, como cualquier personaje público, muchas luces y sombras. A pesar de haber sido una figura fundamental en la historia contemporánea, bajo su liderazgo, la comunidad consolidó su autonomía y reforzó su capacidad de autogobierno. Ahora llega su decadencia personal, con un triste bagaje y con la larga sombra de la corrupción.