Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"No podemos seguir con un gobierno empantanado en la corrupción"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles desde el Vaticano tras su audiciencia con el Papa León XIV. / Fabio Frustaci / ZUMA PRESS
Guillermo Moya
En derecho penal existe la figura del cooperador necesario, que es aquel que, sin haber cometido directamente el delito, sin su participación hubiera sido imposible perpetrar dicho delito. En los numerosos casos de corrupción que rodean al presidente Sánchez, a su familia, a su Gobierno y su partido, hay un cooperador necesario al que aún no han llegado a procesar.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Esa figura es el Consejo de Ministros, con el presidente a la cabeza, pues fue quien, después de manipular datos y deudas con la Seguridad Social, aprobó el rescate de Plus Ultra. Fue el presidente el que, supuestamente y tras la imputación de su mujer, dio las órdenes para que el 'departamento de fontanería' del partido se pusiera en marcha. Fue el PSOE, el presidente y sus ministros los que, presuntamente, han dado las órdenes para que la opinión sincronizada emitiera una campaña de descrédito de cualquiera que osara investigar al Gobierno, o al expresidente Zapatero.
Y así podríamos seguir con el resto de causas pendientes, que imparables, siguen su proceso en los tribunales de Justicia. Pero esto no queda aquí, pues hay otros cooperadores necesarios en todos estos casos de corrupción, y se trata de los socios de legislatura que, en cuanto empezaron a aparecer tan evidentes indicios, miraron y miran para otro lado.
Son esos partidos, algunos ya con más tertulianos que cargos públicos, los que se aferran a los cargos públicos, convirtiéndose en cargas públicas. Y lo más antidemocrático que hacen es excusarse en el mantra de: "No queremos abrir las puertas a la ultraderecha". Vamos, como si los españoles fuéramos niños que, si no les votan a ellos, es que votan mal.
España no se merece que casi todas las sesiones del Congreso sean para hablar de corrupción, en lugar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Este país no puede continuar sin Presuspuestos, con un Gobierno empantanado en la corrupción, con un Parlamento donde prima más el amor a la poltrona, que la búsqueda del bien común. Votemos.
Participaciones de loslectores
"La educación debe adaptarse a la IA fomentando el pensamiento propio"
Íker Gil Sant Feliu de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Pensión El doctor en finanzas Luis Garvía advierte: "Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años"
- LA FÓRMULA DEL BUEN CAFÉ Cómo preparar un 'ristretto' para disfrutar como Clooney
- Entrevista Ana Molina Hita, maestra: "Nuestra profesión puede ser desesperante, corremos el riesgo de convertirnos en autómatas para sobrevivir"
- El pódcast de EL PERIÓDICO El pódcast de EL PERIÓDICO | “Dar mucho, pedir poco”: aquell reclam del dia de la mare
- JUICIO POR LA TÍA ISABEL | LA ESTAFA Los mensajes del actor Luis Lorenzo: "La idea es sacar 10.000, porque le queda poco a la anciana"