"No podemos seguir con un gobierno empantanado en la corrupción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles desde el Vaticano tras su audiciencia con el Papa León XIV. / Fabio Frustaci / ZUMA PRESS

Guillermo Moya



En derecho penal existe la figura del cooperador necesario, que es aquel que, sin haber cometido directamente el delito, sin su participación hubiera sido imposible perpetrar dicho delito. En los numerosos casos de corrupción que rodean al presidente Sánchez, a su familia, a su Gobierno y su partido, hay un cooperador necesario al que aún no han llegado a procesar.

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Esa figura es el Consejo de Ministros, con el presidente a la cabeza, pues fue quien, después de manipular datos y deudas con la Seguridad Social, aprobó el rescate de Plus Ultra. Fue el presidente el que, supuestamente y tras la imputación de su mujer, dio las órdenes para que el 'departamento de fontanería' del partido se pusiera en marcha. Fue el PSOE, el presidente y sus ministros los que, presuntamente, han dado las órdenes para que la opinión sincronizada emitiera una campaña de descrédito de cualquiera que osara investigar al Gobierno, o al expresidente Zapatero.

Y así podríamos seguir con el resto de causas pendientes, que imparables, siguen su proceso en los tribunales de Justicia. Pero esto no queda aquí, pues hay otros cooperadores necesarios en todos estos casos de corrupción, y se trata de los socios de legislatura que, en cuanto empezaron a aparecer tan evidentes indicios, miraron y miran para otro lado.

Son esos partidos, algunos ya con más tertulianos que cargos públicos, los que se aferran a los cargos públicos, convirtiéndose en cargas públicas. Y lo más antidemocrático que hacen es excusarse en el mantra de: "No queremos abrir las puertas a la ultraderecha". Vamos, como si los españoles fuéramos niños que, si no les votan a ellos, es que votan mal.

España no se merece que casi todas las sesiones del Congreso sean para hablar de corrupción, en lugar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Este país no puede continuar sin Presuspuestos, con un Gobierno empantanado en la corrupción, con un Parlamento donde prima más el amor a la poltrona, que la búsqueda del bien común. Votemos.