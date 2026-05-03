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"Más que corrupción es un asalto al Estado de derecho"

Manuel Morocho, durante su declaración en el juicio del caso Kitchen.

Manuel Morocho, durante su declaración en el juicio del caso Kitchen. / José Luis Roca

Miguel Fernández-Palacios Gordon

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Lo del PP no es un episodio aislado sino un patrón sistémico de degradación. El caso Kitchen reveló una fractura democrática sin precedentes: la movilización de recursos públicos no para servir al ciudadano sino para obstaculizar la justicia y destruir pruebas del caso Gürtel. Este uso patrimonial del Estado alcanzó su cénit con la fabricación de pruebas falsas -en connivencia con terminales mediáticas- para aniquilar a rivales como Podemos o el independentismo.

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Es la perversión absoluta de las instituciones al transformarlas en un escudo de impunidad. Es más que corrupción económica, es un asalto al Estado de derecho. Cuando el Ejecutivo manipula los resortes del poder para blindarse, la democracia degenera en una estructura mafiosa. A esto se suma la sombra del caso Montoro, donde decisiones estratégicas desde el Consejo de Ministros habrían favorecido intereses privados con conexiones directas. El escándalo no es solo la merma recaudatoria sino la perversión del proceso legislativo.

Pese a la contundencia de los hechos, el relato es la negación. Esa desconexión entre la verdad jurídica y el discurso del PP es un desprecio a la ciudadanía. Lo intolerable no es el saqueo sino el esfuerzo coordinado por ocultarlo y negarlo sin pudor -para aferrarse al poder- por parte de quienes deben velar por la ley.

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