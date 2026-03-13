.com .cat
ENTRE TODOS
"Con las corazonadas de Trump pierde casi todo el mundo menos él"

La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ahir. | ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Jordi Querol

Jordi Querol

La frase "Tal vez fue una corazonada” la pronunció Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, al explicar por qué Trump ha invadido Irán: «una corazonada». Así parecen funcionar hoy las cosas en los Estados Unidos. Trump decide y él impone; y cuando se le acaban los argumentos, improvisa con el corazón. Gobierna a golpe de intuición. El problema es que las corazonadas también se equivocan.

Los ataques a los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí y Bahréin demuestran que los ayatolás iraníes están preparados para resistir. Animado por el éxito en la captura de Maduro, Trump pensó que Irán sería algo similar. Grave error. Trump parece incapaz de distinguir entre la realidad y sus propios deseos y cuando todas esas corazonadas se convierten en política internacional, el resultado es que el resto del mundo queda expuesto a decisiones temerarias y peligrosas.

Antes de ganar las elecciones prometió que no iniciaría ninguna guerra. Pero las corazonadas han cambiado el guion, y los mercados ya reflejan la inquietud global. Con las corazonadas de Trump pierde casi todo el mundo. Digo casi, porque hay una excepción evidente: la fortuna de su familia no deja de crecer.

