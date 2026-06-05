"No hace falta convocar continuamente elecciones anticipadas"

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

Eduardo M. Ortega



Cualquier teatro o vodebil se queda corto con las trifulcas magnánimas y corifeos en ascenso de las discusiones de los partidos políticos, especialmente los de la oposición, frente al gobierno. A bastantes ciudadanos nos gustaría que hiciesen propuestas mas sagaces y necesarias para este tiempo de cambios, y de carestía de la vida, tales como rebajas del IVA a un tipo menor de acuerdo con la UE, un mayor control de la presión fiscal y, sobre todo, la creación de mayores proyectos de terrenos y medios, ayudas…, para la construcción de vivienda pública y protegida.

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De otro lado, está el tema de la vulnerabilidad, se puede ser vulnerable, pero también el recibir exenciones y ayudas debería de conllevar no solo derechos, sino también algunos deberes. Es decir, para mejorar el país no hay que estar convocando continuamente elecciones anticipadas, lo que hay es que trabajar por propuestas que ayuden a la ciudadanía. El poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie cada día es menor, a diferencia de las macroempresas y los lobbies de poder.

Por último, es lamentable que cada día haya que tener más años cotizados para jubilarse, con esa política tan estricta nos estamos cargando buena parte del Estado del Bienestar y muchos derechos que la ciudadanía en general y los trabajadores en particular habían conseguido. No sé como los sindicatos han pasado por el ojo de esa aguja.

Aunque el sistema de pensiones no sea del todo sostenible debe y puede tener una dimensión social, y no todo tiene que ser estrictamente financiado por la empresa o el trabajador, pues hay también otros impuestos de tipo, ya sea directo o indirecto, que pueden ayudar en todo esto.