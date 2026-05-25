"Convivir también es respetar el espacio de los demás"

Juegos infantiles en el parque del Guinardó de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / Vicente Zambrano

Sally Stephanie Gayoso



Salir al parque con una niña pequeña debería ser una experiencia tranquila. Sin embargo, muchas familias nos encontramos con perros corriendo sin correa en espacios donde los niños juegan, saltan o simplemente aprenden a moverse con libertad. Aunque muchos animales no tengan intención de hacer daño y solo quieran jugar, para un niño pequeño -y para sus familias- puede ser una situación de temor.

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No se trata de enfrentar infancia y mascotas. Ambos tienen derecho a disfrutar de la ciudad. Pero convivir también implica respetar límites y generar espacios adecuados para todos. Entiendo que muchas personas que tienen perros no cuenten con suficientes zonas cercanas donde soltarlos con seguridad, y eso también debería abordarlo la ciudad. Pero esa ausencia no puede resolverse trasladando la incertidumbre a otras familias.

Los parques y espacios infantiles deberían permitir que los niños jueguen sin miedo. Una buena convivencia no consiste en elegir quién tiene más derecho al espacio público, sino en organizarlo mejor para que nadie tenga que renunciar a él.