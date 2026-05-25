Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Convivir también es respetar el espacio de los demás"
Juegos infantiles en el parque del Guinardó de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / Vicente Zambrano
Sally Stephanie Gayoso
Salir al parque con una niña pequeña debería ser una experiencia tranquila. Sin embargo, muchas familias nos encontramos con perros corriendo sin correa en espacios donde los niños juegan, saltan o simplemente aprenden a moverse con libertad. Aunque muchos animales no tengan intención de hacer daño y solo quieran jugar, para un niño pequeño -y para sus familias- puede ser una situación de temor.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
No se trata de enfrentar infancia y mascotas. Ambos tienen derecho a disfrutar de la ciudad. Pero convivir también implica respetar límites y generar espacios adecuados para todos. Entiendo que muchas personas que tienen perros no cuenten con suficientes zonas cercanas donde soltarlos con seguridad, y eso también debería abordarlo la ciudad. Pero esa ausencia no puede resolverse trasladando la incertidumbre a otras familias.
Los parques y espacios infantiles deberían permitir que los niños jueguen sin miedo. Una buena convivencia no consiste en elegir quién tiene más derecho al espacio público, sino en organizarlo mejor para que nadie tenga que renunciar a él.
Participaciones de loslectores
"No usemos ChatGPT para autodiagnosticarnos"
Nayeli Martínez La Vall d'en Bas
"¿Qué está pasando con la política y la justicia de este país?"
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Paradas gourmet Los mejores restaurantes a dos calles o menos del Hospital Clínic
- Minuto a minuto Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"
- ¡Atención, gurmet! Casa Fernández amplía la carta tras renovar el local (y otras noticias gastro)
- Enfermedades Javier Mateos, el hombre que "no crecía" a causa de una enfermedad que genera tumores en los nervios y que mancha la piel: "Tuve que volver a aprender a caminar"
- VILLARREAL 5-1 ATLÉTICO El Atlético despide la liga encajando una goleada frente al Villarreal