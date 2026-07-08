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"Convivencia"
inmigracion papeles
Montserrat Peiris Peiris
Se habla mucho de inmigración, pero muy poco de convivencia.
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Como pequeña empresaria, convivo cada día con personas de distintos orígenes. En una empresa, el pasaporte no levanta una acera, no cumple un plazo ni resuelve un problema. Lo hacen las personas, con su trabajo, su responsabilidad y su compromiso.
Esa experiencia me ha enseñado que detrás de la inmigración hay historias de esfuerzo, de familias que buscan una oportunidad y de personas que desean construir un futuro mejor. También me ha enseñado que la integración no ocurre por sí sola. Requiere oportunidades, pero también respeto a las leyes, voluntad de adaptarse y compromiso con la sociedad que las acoge.
Me preocupa que el debate público se haya instalado en los extremos. Ni toda inmigración es un problema ni todos los problemas relacionados con la inmigración pueden ignorarse. Entre ambas posiciones existe un amplio espacio para el sentido común, el respeto y la convivencia.
Quizá deberíamos escuchar más a quienes compartimos cada día trabajo, responsabilidades y confianza con personas de diferentes orígenes. La convivencia cotidiana enseña mucho más que cualquier eslogan.
Participaciones de loslectores
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