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"Han convertit els cinemes Truffaut en una mediocre escola d’idiomes"
La sala pequeña del cine Truffaut
Jordi Turon
La possibilitat que el Col·lectiu de Crítics deixi la gestió dels Truffaut ha provocat reaccions en contra per part d’un “selecte” sector social de la ciutat de Girona. Si escoltem els arguments que exposen, coincideixen a dir que és una mena de crim cultural. Però si llegiu el pamflet que van publicar els gestors per “demostrar” que les pel·lícules s’havien d’oferir en la llengua original amb subtítols, us adonareu que no hi ha cap argument visual, és a dir, que faci referència al llenguatge estrictament cinematogràfic.
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Al contrari, la cinematografia se’n ressent, perquè la pantalla s’omple de símbols d’escriptura que han de llegir el que no sabem rus, suec, anglès o francès, etc. Vaja, que han convertit els Truffaut en una mediocre escola d’idiomes. No seria més efectiu per a la cultura pròpia si es respectessin les imatges i es prioritzés el doblatge en català? Temps era temps, a Catalunya, els millors escriptors van traduir un munt de literatura estrangera per evolucionar la llengua pròpia.
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