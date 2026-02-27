.com .cat
"Contraste entre la opulencia y la miseria"

Un sintecho duerme cerca del parque de la Ciutadella, en enero pasado / ELISENDA PONS

Francisco José Eguibar

De camino por una céntrica calle madrileña, frente a unos grandes almacenes, trabado entre un pretil metálico de la acera y un compartimento anexo para depósito de aparejos de faena municipal, se hallaba un gran cartón en el que se podía leer tal cual, en letras mayúsculas: "Este cartón tiene dueño, duermo aquí gracias". En el compartimento de al lado, en su puerta, un cartel anunciaba "compro oro y plata. Máxima tasación".

Aquel contraste entre la opulencia y la miseria más extrema no me dejó indiferente, causándome grima y también una sensación de impotencia, sabedor de que aquella noche a la intemperie, en pleno invierno, una persona sin techo combatirá allí como pueda su frío físico y moral.

