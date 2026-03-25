"Els lladrucs dels gossos també són contaminació acústica"
Interior del pipican gigante del parque de l’Estació del Nord, donde coinciden decenas de perros a diario / Álvaro Monge
Joaquima Creus
Des de l'Ajuntament de Barcelona es fa una gran publicitat de les actuacions que es duen a terme per combatre la contaminació acústica a la ciutat, però en les seves mesures s'obliden d'un element molt important que produeix trastorns en el son, el descans i la salut psicològica de qui ho pateix. Em refereixo als gossos i els pipicans que hi ha al voltant dels habitatges dels veïns.
Una moto passa, dura uns segons; els lladrucs dels gossos persisteixen dia i nit, marxen uns i arriben uns altres. Al pati d’una escola s'acaba el soroll quan els alumnes acaben les classes a mitja tarda, però els gossos arriben en qualsevol moment del dia, especialment quan els veïns arribem a casa i volem descansar. Si algú es posa a cantar en una plaça, se’l podria multar, però si denuncies uns gossos que estan bordant en un pipicà, la Guàrdia Urbana et diu que no poden actuar perquè estan dins del seu recinte.
Es així, com l'ajuntament entén la contaminació acústica? Són intocables els amos del gossos? Us importa de veritat el descans dels veïns? Com es que no s'anuncia alguna actuació al respecte?
