"Consumo, productividad y armas"

Fábrica de armamento en Scanton, Pensilvania. / MATT ROURKE / AP

Luis Fernando Crespo Zorita



En 2008, aprovechando el desorden financiero, nuestros capitanes de empresa, y una Comisión Europea a su servicio, nos propusieron, sin ningún pudor, su plan de futuro: “sin competitividad económica no hay soberanía política”, ni seguridad geoestratégica, añaden ahora. Por lo tanto, la moderación salarial y el recorte de los servicios públicos siguen siendo imprescindibles para la mantener la democracia.

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Nos han instalado en esa idea para que paguemos la inflación que exige el esfuerzo bélico sin protestar. La guerra, una vez más, es funcional para el sistema de acumulación: moviliza el dinero y evita el reparto de la riqueza excedente, prefieren quemarla en el campo de batalla.

¿Estamos confundidos los que pensábamos que se ha de trabajar para vivir y no viceversa? Creo que no. Si no consumimos les damos miedo, por eso financian el consumo individual.

Nuestra única baza para cambiar las cosas es ir más allá y reducir el consumo personal y colectivo, para limitar el crecimiento económico y la especulación. ¡Que consuman ellos!