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"Hemos consumido el eclipse para colgarlo en Instagram"
Una multitud de personas espera con gafas protectoras el comienzo del eclipse de Sol en Madrid este miércoles
Marisa Herrero
El reciente eclipse de este verano ya ha pasado. Ya se están anunciando los siguientes, el más cercano el año que viene. Unos lo han disfrutado mejor que otros en función de sus bolsillos. Publicitado desde hace meses por los medios de comunicación y redes, el eclipse se ha convertido en un fenómeno de masas, en espectáculo. Un objeto de consumo más, como una camiseta de la selección española o el último modelo de Iphone.
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Con nuestros egocéntricos e irresponsables actos, quemamos los bosques, llenamos de plástico los océanos, masacramos especies animales y hacemos que otras acaben por extinguirse. “Dos cosas me llenan de admiración” dijo Kant, el famoso filósofo alemán del siglo XVIII: "el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí". Hemos consumido el eclipse para colgarlo en Instagram y aparentar ante nuestros amigos, en lugar de aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo infinito, para entender que tenemos que cuidar y respetar el planeta en el que vivimos.
Ya deberíamos habernos dado cuenta de lo insignificantes e ignorantes que somos, simples consumidores y consumidoras. Esperemos que al terminar tan magnífico espectáculo todo haya quedado limpio de basura.
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