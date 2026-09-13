"Las pequeñas constructoras también merecemos ayudas por el precio del gasóleo"

El diésel es más barato que la gasolina 95 por primera vez desde el pasado 4 de marzo

Montserrat Peiris



El Gobierno ha aprobado ayudas para el transporte por el precio del gasóleo. Me parece bien. Pero las pequeñas constructoras también necesitamos una respuesta. Nuestros camiones salen cada día cargados de material hacia las obras. No transportamos para terceros: transportamos lo nuestro. Y ese gasóleo también pesa en nuestras cuentas. Pagamos el combustible al mismo precio que cualquier transportista. Sin embargo, consumirlo para trabajar no basta para acceder a las ayudas: hay que encajar en sus requisitos.

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Se puede pensar que una constructora tiene la posibilidad de trasladar esa subida a sus precios. Quien lo crea debería ponerse en el lugar de una pequeña empresa que licita una obra pública. Presentamos una oferta meses antes de ejecutar los trabajos y asumimos un precio que no podemos aumentar por nuestra cuenta cuando sube el gasóleo.

La revisión de precios existe, pero sus requisitos y plazos no siempre ofrecen una solución para las obras pequeñas de los ayuntamientos. Así, cada subida se come una parte de un margen que, en una empresa pequeña, tiene un límite. Detrás de la obra pública local también hay empresas de seis, diez o veinte trabajadores. Movemos materiales, mantenemos empleos y cumplimos compromisos con los ayuntamientos. Necesitamos que se nos tenga en cuenta cuando se reparten los apoyos para afrontar la crisis.

Pido que las ayudas alcancen también a quienes consumimos ese carburante para ejecutar contratos cuyos precios ya están comprometidos. Que se mire el coste que soportamos y nuestra capacidad real para recuperarlo.