"La construcció del nou Clínic ens farà perdre tres elements patrimonials"

Pistas deportivas de la UB en la avenida Diagonal donde se construirá el campus del Hospital Clínic. / JORDI OTIX

Francesc Cuxart



Si ningú ho evita, el nou Hospital Clínic de Barcelona es construirà als terrenys de les actuals instal·lacions esportives de la UB, els gestors de la qual fa temps que han demostrat que no tenien cap interès en continuar assumint el cost econòmic del manteniment d’aquestes instal·lacions. Per això van iniciar negociacions (infructuoses) amb l’antic Hotel Juan Carlos I i el F.C. Barcelona, per cedir-los els terrenys en règim de lloguer.

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Finalment, i davant la necessitat de construir un nou Hospital Clínic, una comissió (in)dependent va concloure (quina casualitat!) que els terrenys esmentats eren el lloc idoni per dur a terme aquest projecte. El rector actual deu estar molt satisfet de poder passar a la història com el màxim responsable de la materialització del nou Hub hospitalari.

Però molta gent el recordarem perquè durant el seu mandat (i davant la passivitat ciutadana) Barcelona haurà perdut tres elements patrimonials extraordinaris: una extensa zona verda (100.000 m2); unes instal·lacions esportives incomparables; i potser, el més important, un Club Social Universitari icònic (i que els darrers equips directius de la UB han anat desmantellant durant els darrers anys). Felicitats!