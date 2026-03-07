Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Considero acertada la postura de Pedro Sánchez por el ataque a Irán"
Pedro Sánchez responde a Trump: La posición de España se resume en cuatro palabras, no a la guerra
Jordi Querol
Al igual que hiciera en Venezuela, Donald Trump ha vuelto a recurrir a la fuerza. Escuchar cómo justifica los bombardeos sobre Irán resulta estremecedor. No seré yo quien defienda al desaparecido Jameneí -un dictador responsable de la represión brutal de las recientes protestas en su país, con miles de víctimas-. Pero pensar que los ataques aéreos acabarán con el sistema de los ayatolás no deja de ser una simplificación peligrosa.
Se ha dicho que esta guerra es cosa de todos. El secretario general de la OTAN parece respaldar a Trump con su sonrisa servil; el primer ministro británico cede sus bases militares al Pentágono; el canciller alemán mantiene contactos con Washington; y el presidente francés vuelve a poner sobre la mesa su paraguas nuclear como garantía para Europa. En la práctica, las principales potencias europeas parecen alinearse con la Casa Blanca.
Sin embargo, considero acertada la postura de Pedro Sánchez, que conecta con el sentir de millones de ciudadanos españoles y de otras muchas nacionalidades. La cuestión de fondo no es solo Irán, sino el precedente que se consolida cuando la fuerza sustituye al derecho internacional y a la diplomacia.
