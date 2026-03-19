"El mundo sufre las secuelas de unos mandatarios egoístas y ambiciosos"

Repostaje en una gasolinera, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La guerra en Irán ha elevado con fuerza el precio del petróleo, con el Brent acercándose a los 80 dólares por barril ante el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz. Esta subida ya se trasla / Eduardo Parra - Europa Press

Fernando Guerrero



A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha destacado por su egoísmo y ambición a la hora de gobernar un país, declarando guerras, ocupando territorios y matando a millones de personas ajenas a esas guerras. Lo hemos visto en el pasado, lo vemos en el presente y Dios no quiera que lo veamos en el futuro. Es una pena que en siglo XXI existan este tipo de guerras por motivos políticos, económicos y de carácter dictatorial como son los casos de Gaza, Ucrania, Irán y Oriente Medio, unas guerras ilegales donde se incumple el derecho internacional y se masacra a los ciudadanos.

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A día de hoy, EEUU e Israel encabezan la ofensiva en estos tres frentes abiertos con la única justificación de conseguir ampliar territorio (casos de Rusia e Israel sobre Gaza y Ucrania) y (EEUU e Israel por petróleo en Oriente Medio). Con este panorama el mundo está sufriendo las consecuencias de estos mandatarios egoístas y ambiciosos.

Lo curioso de estas guerras es que el mundo permanezca impasivo ante el abuso de poder de estos gobernantes y no exista la forma de parar la guerra de Ucrania, activa desde hace cuatro años, y la de Gaza, dos años y medio, y pendientes de la de Oriente Medio, que está provocando un caos internacional de graves consecuencias para todos los ciudadanos del mundo.

En España ya se viven los efectos de la guerra con las críticas y amenazas del señor Trump a nuestro país y el problema que supone el cierre del estrecho de Ormuz para el transporte de mercancías. Espero que el presidente Trump recapacite y pare esta guerra, que afecta también a su país, y todo vuelva a la normalidad.