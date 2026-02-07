.com .cat
ENTRE TODOS
"Si conocemos ahora los 'papeles de Epstein' es por la torpeza de Trump"

Epstein no només afecta Trump

Luis Fernando Crespo

Los dandis canallas, cuánto más canallas mejor, siempre han tenido ascendiente entre las señoras de alta alcurnia, a las que les gusta presumir de sus conquistas para sentirse un poco canallas también, esta condición, tan estupendamente asumida por Epstein, le abrió de par en par las puertas de la alta sociedad internacional, luego se limitó a comprar la voluntad de los maridos alentando y manipulando sus más bajas pasiones.

Epstein era, sobre todo, un hombre de negocios, un tiburón capitalista al uso, voraz y despiadado, con muchos colaboradores a sueldo que se esforzaron por obtener y guardaron a buen recaudo estos proverbiales archivos incriminatorios para algunos y simplemente escandalosos, por vergonzantes, para otros, pero muy útiles siempre como arma para la extorsión.

Si conocemos ahora los “papeles de Epstein” es por la torpeza de Trump, que ofreció su publicación como gran argumento electoral al universo perverso de los MAGA ('Make America Great Again'). Se le ha vuelto en contra, a no ser que sus tropas entren en Irán, y entonces todos a callar, habrá una guerra “grande y hermosa”, como diría el Emperador pálido.

