Por fin se ha logrado que el Congreso apruebe una propuesta de ley casi por mayoría, tan solo la izquierda (comunista) se ha negado. Resulta un poco extraño que alguien vote en contra de endurecer las leyes que hoy en día permiten a ladronzuelos robar a quien les da la gana tantas veces como quieran (abuelas, jóvenes..., en fin, vulnerables) sin más sanción que ninguna.

En efecto, no les ocurre nada. Un tirón de bolso, un robo de móvil, la cartera, robarte a patadas el reloj, romper coches para llevarse la baliza V16 (o lo que haya dentro), entrar en viviendas por el patio de luces y llevarse lo que haya... Nada. Nada en absoluto le ocurre hoy en día a quien tiene las agallas de cometer estos delitos, porque sí, hay que ser muy mala persona para pegarle el tirón a una abuela.

A todos mis hijos les han robado el móvil, y a mí también. En las cuatro ocasiones el delito lo cometió una persona con idéntico perfil, es evidente que se trata de una casualidad, que nadie me acuse de racista, solo estoy reprobando a los delincuentes, me da igual si son de octava generación que recién llegados a ganarse la vida y, por la razón que sea, opten por “ese negocio”.

Pero lo verdaderamente histriónico es que haya tenido que ser un exiliado político quien consiga el hito de lograr poner de acuerdo al 80% de los diputados. No recuerdo algo así en muchísimos años. El prófugo, desde Waterloo, al rescate de la buena política, es decir, del entendimiento. Y la izquierda empeñada en decir que esto es racismo. En fin, después se miran entre ellos y se reprochan dar un paso al frente ¿Hacia dónde? me pregunto.

¿Qué hay de malo en meter en la cárcel a alguien que roba más de tres veces? ¿Ese es el paso adelante de la izquierda después del palazo de Extremadura y Aragón? ¿Defender a los carteristas? La verdad, me cuesta entender los motivos o el beneficio político.