Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"¿Qué hay de malo en meter en la cárcel a alguien que roba más de tres veces?"
Actuació dels Mossos d’Esquadra contra la multireincidència a Barcelona. | EL PERIÓDICO
César Carulla
Por fin se ha logrado que el Congreso apruebe una propuesta de ley casi por mayoría, tan solo la izquierda (comunista) se ha negado. Resulta un poco extraño que alguien vote en contra de endurecer las leyes que hoy en día permiten a ladronzuelos robar a quien les da la gana tantas veces como quieran (abuelas, jóvenes..., en fin, vulnerables) sin más sanción que ninguna.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
En efecto, no les ocurre nada. Un tirón de bolso, un robo de móvil, la cartera, robarte a patadas el reloj, romper coches para llevarse la baliza V16 (o lo que haya dentro), entrar en viviendas por el patio de luces y llevarse lo que haya... Nada. Nada en absoluto le ocurre hoy en día a quien tiene las agallas de cometer estos delitos, porque sí, hay que ser muy mala persona para pegarle el tirón a una abuela.
A todos mis hijos les han robado el móvil, y a mí también. En las cuatro ocasiones el delito lo cometió una persona con idéntico perfil, es evidente que se trata de una casualidad, que nadie me acuse de racista, solo estoy reprobando a los delincuentes, me da igual si son de octava generación que recién llegados a ganarse la vida y, por la razón que sea, opten por “ese negocio”.
Pero lo verdaderamente histriónico es que haya tenido que ser un exiliado político quien consiga el hito de lograr poner de acuerdo al 80% de los diputados. No recuerdo algo así en muchísimos años. El prófugo, desde Waterloo, al rescate de la buena política, es decir, del entendimiento. Y la izquierda empeñada en decir que esto es racismo. En fin, después se miran entre ellos y se reprochan dar un paso al frente ¿Hacia dónde? me pregunto.
¿Qué hay de malo en meter en la cárcel a alguien que roba más de tres veces? ¿Ese es el paso adelante de la izquierda después del palazo de Extremadura y Aragón? ¿Defender a los carteristas? La verdad, me cuesta entender los motivos o el beneficio político.
Participaciones de loslectores
"Viviendas, ¿para cuándo?"
Juan Antonio Azpiazu Hernani (Guipúzcoa)
"Gairebé tinc un accident per culpa de l'avís estrident de l' ES-Alert"
Sergio Cuevas Sant Fost de Campsentelles
"Por una evaluación justa de la discapacidad de los pacientes con cardiopatía congénita"
Alberto López Alcalá de Henares (Madrid)
"Una altra oportunitat perduda perquè pública i concertada sortíssim unides al carrer"
Carles Plana L' Hospitalet de Llobregat
Másdebates
El debate
- Seguridad vial Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores
- Paro a partir del lunes Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: "Mira, es que ya no podemos más"
- Ya avisó hace tiempo Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”
- OPINIÓN Cuando un libro vende cero ejemplares
- Pensiones de viudedad Tu pensión mínima de viudedad podría bajar si superas el límite de ingresos anuales
- Atletismo Media Maratón Barcelona 2026, hoy en directo: hora, recorrido, afectaciones al tráfico y calles cortadas
- Revolución digital en España “La IA deja de ser experimento”: expertos avisan de que 2026 será el año decisivo para las empresas españolas
- ALIANZA DE IZQUIERDAS Las señales de Yolanda Díaz que anticipan que intentará revalidar su liderazgo
- Entender más Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
- Entender más Detectar el cáncer de mama en obras de arte: “Hoy también hay crédulos que toman suplementos o hacen ayuno porque lo ven en redes sociales”