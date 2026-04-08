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"La respuesta al conflicto de Irán está en la diplomacia"
Archivo - Una ambulancia de la Media Luna Roja Iraní, que resultó dañada durante un ataque israelí durante la guerra de 2025. / Europa Press/Contacto/Ircs - Archivo
Victoriano Sánchez
Con el titular de la revista 'Time' "¿Dónde está la salida?", en la que se ve a Trump con un mapa buscando la respuesta, se señala el atolladero en el que el presidente norteamericano se encuentra tras lanzar la guerra contra Irán y entrar en el avispero de Oriente Medio. Más de un mes después del bombardeo conjunto EEUU-Israel del 28 de febrero, que mató al líder supremo iraní Alí Jameneí, nadie en Washington parece tener claridad sobre cómo terminar el conflicto sin consecuencias graves.
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Mientras tanto, Irán continúa respondiendo con una avalancha de misiles y drones contra Israel y las bases de EEUU en la región. La crisis no es solo militar: el cierre del paso estratégico de Ormuz y los ataques a plantas petroleras han desatado la mayor subida de precios del crudo en décadas. Para todos los países, esto significará una factura de combustible y facturas del supermercado más altas.
En conclusión, creo que la respuesta está en la diplomacia, la unidad europea y el respeto a la ley internacional. Solo así podrán salvarse vidas y evitar que esta guerra arrastre a todo el mundo a una crisis aún mayor.
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