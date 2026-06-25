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"Confiar en la justicia"
El Tribunal Supremo pide recortar los plazos de los procesos judiciales sobre la eutanasia
Miguel Fernández-Palacios Gordon
La derecha mediática y política repite el mantra de «confiar en la justicia». Sin embargo, este dogma ignora la raíz histórica y sociológica de la judicatura en España. El país no transitó hacia la democracia mediante una ruptura total con la dictadura, sino a través de una reforma en la que los jueces del régimen franquista permanecieron en sus cargos sin depuración alguna, lo que consolidó dinámicas familiares que se han extendido durante décadas.
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A este factor histórico se suma la evidente barrera de clase actual: preparar las oposiciones a la judicatura exige años de dedicación exclusiva, manuales costosos y preparadores privados; un respaldo económico que la clase trabajadora difícilmente puede asumir. El resultado es un cuerpo judicial reclutado de forma mayoritaria entre familias acomodadas de perfil sociológico muy conservador. Este sesgo ideológico contamina fallos judiciales con un evidente tinte tradicionalista. Confiemos en que las becas públicas de apoyo a opositores, ampliamente criticadas por los sectores conservadores –¿por qué será?–, logren democratizar el acceso y corregir este sesgo socioeconómico.
Es lógico que la derecha pida confiar en la justicia; el sistema actual está diseñado para proteger sus privilegios. Si yo fuera de derechas también confiaría ciegamente en la justicia.
Participaciones de loslectores
"Un panorama desolador"
Joan Soldevila Adán Barcelona
"Somos la suma de nuestros recuerdos"
Francisco Cuevas Castellar del Vallès
"Valors humans perennes"
Maria Àngels Manén Barcelona
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Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
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