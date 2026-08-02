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"La confianza no nace cuando aceptamos unas condiciones sino cuando las entendemos"
Un abogado firmando una herencia
Kenneth Jordan-Núñez
Cada día aceptamos contratos que probablemente no hemos leído. Y, si los hemos leído, muchas veces tampoco los hemos entendido. Basta un simple clic para contratar una plataforma de vídeo, abrir una cuenta bancaria, instalar una aplicación o utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, ese gesto aparentemente inofensivo suele implicar aceptar textos extensos, complejos y redactados en un lenguaje que pocos ciudadanos pueden comprender con facilidad.
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Resulta paradójico que vivamos en una sociedad que exige cada vez más transparencia a las instituciones y a las empresas, mientras seguimos aceptando como normal que la información sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones sea difícil de entender. No se trata de simplificar el Derecho ni de restarle rigor. Se trata de que cualquier persona pueda saber qué acepta antes de pulsar «Aceptar».
La verdadera transformación digital no consiste únicamente en ofrecer más servicios en línea. También debería consistir en comunicarlos de forma que cualquier ciudadano pueda comprenderlos. Porque la confianza no nace cuando aceptamos unas condiciones, sino cuando realmente las entendemos.
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