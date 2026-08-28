Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Coneixement, sí, però baratet"
Aula de una escuela catalana, el primer día del curso pasado. / JORDI OTIX
Sergio Gomez
La setmana que ve comença el curs i el dia 8 tornaran els alumnes, les motxilles, els cotxes, els embussos i la vaga convocada pels sindicats. Tot molt pedagògic.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Des de les retallades del 2010, els sindicats calculen una pèrdua de poder adquisitiu del professorat pròxima al 25%. La nòmina puja, sí, però el supermercat corre més.
Catalunya destina aproximadament el 3,8% del PIB a Educació, per sota de la mitjana espanyola, al voltant del 4,2%, i de l’europea, pròxima al 4,6%. La nostra pròpia llei d’Educació va situar l’horitzó en el 6%. Deu ser un d’aquells horitzons que s’allunyen quan intentes arribar-hi.
Mentrestant, PISA va situar Catalunya per sota de la mitjana espanyola en matemàtiques, lectura i ciències. Els diners no garanteixen una bona educació, és clar. Però pretendre millorar-la sense invertir-hi té alguna cosa de dieta miraculosa: volem perdre pes sense deixar de menjar pastissos.
Fa anys que diem que volem ser un país del coneixement. Ho repetim tant que gairebé sembla veritat. El problema és que el coneixement, a diferència dels discursos, s’ha de pagar.
Participaciones de loslectores
"Ancorats al franquisme"
Xavi Ventalló Barcelona
"Los chinos de Barcelona"
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
"Cerrado por vacaciones"
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
"¿Chao 'pescao'?"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
"No perder amigos"
Marc Guallar Garcia Barcelona
"Culpables de todo y dueños de nada"
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
"Pesimismo en la sociedad"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
Fenómeno histórico
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Balanza comercial China se lanza a por el subsuelo español: el gigante asiático duplica la compra de minerales estratégicos en Andalucía desde la pandemia
- Sector Los smartphones pierden fuerza en las cuentas de Xiaomi, que mira hacia los coches eléctricos como su nuevo negocio
- Emancipación juvenil Lolo, camionero de 26 años, ya cuenta con una hipoteca a tipo fijo a 30 años: "Han sido siete años de trabajo, de esfuerzo, de ahorro, de quitarme de ciertas cosas"
- Biodiversidad La Generalitat Valenciana autoriza la caza de más de 10.000 zorros al año: piden una moratoria inmediata
- José, propietario de una empresa de máquinas expendedoras: "Una máquina que esté muy bien localizada podría generar hasta 2.500 euros a la semana"