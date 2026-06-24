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"Pasaremos de Guatemala a Guatepeor"

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas.

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas. / J.J. Guillén / EFE

Víctor Calvo

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Es cierto que hay personajes importantes en el partido socialista que han traicionado el ideario democrático, la honestidad que proclamaban y el respeto a sus votantes. Es cierto que se han aprovechado de su condición y confianza. Es necesario y justo que paguen por sus delitos. Es cierto que su conducta execrable ha perjudicado sobremanera la imagen del partido socialista.

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Pero también es cierto que, al margen y a pesar de ellos, los logros económicos, políticos y sociales conseguidos por este gobierno democrático de izquierdas son notables, evidentes y no se pueden negar. A aquellos que solo se fijan en los delitos de los corruptos y que se olvidan de las mejoras y conquistas sociales de la izquierda, les digo que las derechas españolas están utilizando el descrédito y la mentira para llegar al poder a cualquier precio, y que si, por desgracia, llegan, recortarán lo público en favor de lo privado y los derechos y las libertades conseguidas. Pasaremos de Guatemala a Guatepeor.

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