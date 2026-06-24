"Valors humans perennes"
Maria Àngels Manén Barcelona
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El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas. / J.J. Guillén / EFE
Víctor Calvo
Es cierto que hay personajes importantes en el partido socialista que han traicionado el ideario democrático, la honestidad que proclamaban y el respeto a sus votantes. Es cierto que se han aprovechado de su condición y confianza. Es necesario y justo que paguen por sus delitos. Es cierto que su conducta execrable ha perjudicado sobremanera la imagen del partido socialista.
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Pero también es cierto que, al margen y a pesar de ellos, los logros económicos, políticos y sociales conseguidos por este gobierno democrático de izquierdas son notables, evidentes y no se pueden negar. A aquellos que solo se fijan en los delitos de los corruptos y que se olvidan de las mejoras y conquistas sociales de la izquierda, les digo que las derechas españolas están utilizando el descrédito y la mentira para llegar al poder a cualquier precio, y que si, por desgracia, llegan, recortarán lo público en favor de lo privado y los derechos y las libertades conseguidas. Pasaremos de Guatemala a Guatepeor.
Participaciones de loslectores
Maria Àngels Manén Barcelona
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Joan Santó Sant Cugat del Vallès
Ariadna García L'Hospitalet de Llobregat
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