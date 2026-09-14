"Cada concierto en Montjuïc es una condena para los vecinos de la Font de la Guatlla"

Segundo concierto de El Último de la Fila en el Estadi Olimpic. / FERRAN SENDRA

Iris Langa



Una noche de concierto en el Palau Sant Jordi debería terminar cuando el público se marcha. Para quienes vivimos en el barrio de la Font de la Guatlla, muchas veces es precisamente entonces cuando empieza nuestra pesadilla. Cada vez que termina un concierto o un gran evento en el Palau Sant Jordi nuestro barrio se convierte en el punto donde parece descargarse todo aquello que no se ha sabido gestionar: el tráfico colapsa, los autobuses se acumulan y el ruido se apodera de las calles durante horas.

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La situación es especialmente preocupante en la calle de Sant Germà y su incorporación a la Gran Via. Los vehículos que intentan bajar por Sant Germà no pueden incorporarse a la Gran Via y terminan quedándose atravesados en la intersección. El atasco se retroalimenta y el caos aumenta por momentos. Pero el problema no es únicamente la circulación.

El verdadero coste lo pagamos quienes vivimos aquí: gritos, cláxones, motores, autobuses y cientos de personas concentradas en unas calles que no están preparadas para absorber semejante volumen de tráfico. Ventanas que no se pueden abrir, noches en las que resulta imposible descansar y vecinos que acabamos soportando un ruido que no hemos elegido.

No cuestionamos que Barcelona acoja conciertos y grandes acontecimientos. Lo que cuestionamos es que el precio de celebrarlos tenga que pagarlo siempre el mismo barrio. ¿Dónde está la planificación de la salida? ¿Dónde está la regulación de los autobuses? ¿Dónde están las medidas para proteger a los vecinos? La Font de la Guatlla no puede convertirse en el embudo de todos los eventos de Montjuïc. Queremos una ciudad que pueda disfrutar de su oferta cultural y de ocio, pero también una ciudad que cuide a quienes viven en ella.

Celebrar un concierto no debería significar condenar a un barrio a una noche de ruido, atascos y caos. La situación es insostenible. Y los vecinos llevamos demasiado tiempo soportándola.