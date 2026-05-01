"El ayuntamiento podría comprar fincas en barrios más humildes"

El edificio de la calle de la Diputació que ha comprado el Ayuntamiento de Barcelona. / Ajuntament de Barcelona

Tomas Lázaro



Hace unos días se publicó la noticia de que el Ayuntamiento de Barcelona, por medio del tanteo y retracto, se ha quedado un edificio en la calle de la Diputació y consta de 14 viviendas cuyo importe, incluida la rehabilitación, supera los seis millones de euros, lo que es una repercusión de más de 425.000 euros. Me parece perfecto que el ayuntamiento tenga el derecho de adquisición, pero veo inconcebible que la mayoría de edificios sean en pleno Eixample, donde el precio de la vivienda es tan elevado por su situación.

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Estas viviendas van a pasar a ser viviendas sociales, lo que será un privilegio, si es por lista de espera legal, poder acceder a estos pisos en esa zona. Entiendo que por esa inversión se podía hacer el mismo uso de retracto en barrios más humildes de Barcelona y se podrían adquirir a un precio más asequible. Y con ese presupuesto acceder a más edificios, por lo que entiendo que habría más cantidad de vivienda social disponible.