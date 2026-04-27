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"Comportamiento intolerable en un conductor de autobús"
Barcelona 25/03/2026 Barcelona. Autobuses más llenos por la subida del precio de la gasolina. -En la imagen, saturación en la estación de autobuses de Fabra i Puig. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC
Eduardo García
El pasado jueves, 'diada' de Sant Jordi, en el autobús A2 de la compañía Moventis con salida desde la estación de Fabra i Puig, se produjo un intolerable y repugnante episodio de maltrato verbal por parte del conductor del autocar de la citada compañía cuando una pasajera peguntó, educadamente, por el retraso de 20 minutos del bus.
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La respuesta del citado conductor fue repugnante, violenta, cargada de desprecio machista, con una conducta extremadamente agresiva, con gritos acompañados de gesticulación violenta con las manos. Insultos como: "Cállate de una puta vez", "cierra la puta boca" o "eso se lo pides a la empresa". Ante ese ataque coreado por algunos pasajeros, la usuaria dijo que llamaría a la policía, a lo que los insultos y gritos se intensificaron hasta el punto de amenazarla con no dejarla entrar en el autobús y expulsarla por el camino.
Y que no le daría el justificante, vulnerando los derechos del pasajero,. y continuando con su prolongada catarata de insultos y violencia verbal. Comportamiento intolerable. Es una auténtica vergüenza y un peligro que haya gente así al volante con la responsabilidad sobre los pasajeros y prototipos del peor desprecio hacia la mujer que degrada, no solo a la empresa que mantiene a personas así, sino a todos nosotros como sociedad.
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