"Comparacions odioses"

"Ceuta es un asunto multinacional"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Aeropuerto de Heathrow.
Joan Soldevila Adán
Les comparacions són odioses. Acabo de tornar d'un viatge al sud d'Anglaterra i, mentre a l'aeroport de El Prat t'has de facturar tu mateix les maletes seguint les instruccions - bastant complicades, de vegades - d'un ens robòtic, a Heathrow (Londres ) existeix un munt de taulells (en el meu cas, de Vueling ), amb els seus corresponents empleats físics, que t'atenen de manera ràpida, amable i eficaç en aquest tràmit aeroportuari.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Aquí ens apuntem els primers a certs modernismes ... Sobretot, si impliquen reducció de personal.
Participaciones de loslectores
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Carlos Urrutia Alonso Barcelona
Frank Fernandez Sant Feliu de Guíxols
Andrea Martinez Barcelona
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate