"Comercios comprometidos con el bienestar digital de niños y adolescentes"

BARCELONA 14/05/2025 Sociedad. Reportaje sobre lo poco que visitan los niños y las niñas de 10 a 16 años los parques que tienen más cercanos a sus casas. Informe la Caixa. MENORES. SOCIALIZACION. AIRE LIBRE. JOVENES. TELEFONO MOVIL / Zowy Voeten / EPC

Sally Stephanie Gayoso



La iniciativa 'Fes un truc' (haz una llamada) presentada en Lleida con el objetivo de retrasar la llegada del primer móvil, demuestra que proteger a los niños y adolescentes no depende solo de las familias, sino también de una comunidad implicada. Muchas familias facilitan un móvil a sus hijos antes de que estos tengan la madurez suficiente para usarlo por miedo a no poder localizarlos, a limitar su autonomía o a no contactar con ellos en caso de emergencia.

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Aquí aparece el valor de la comunidad: una red de comercios donde los menores puedan llamar a una persona de referencia ofrece una solución sencilla y recupera la idea del barrio como espacio de confianza. Ahora bien, esta red no debe servir para desplazar toda la responsabilidad a las familias y a la comunidad. Las administraciones también deben exigir más responsabilidad a las plataformas tecnológicas.

Esta iniciativa demuestra que los comercios de proximidad no solo forman parte de la economía del barrio, sino también de su red de confianza. Por eso, proteger a la infancia no pasa únicamente por retrasar el primer móvil, sino también por conservar esos espacios cercanos donde pedir ayuda todavía es posible.