"Comercios comprometidos con el bienestar digital de niños y adolescentes"

"Auschwitz: un horror que no debemos olvidar"
Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
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BARCELONA 14/05/2025 Sociedad. Reportaje sobre lo poco que visitan los niños y las niñas de 10 a 16 años los parques que tienen más cercanos a sus casas. Informe la Caixa. MENORES. SOCIALIZACION. AIRE LIBRE. JOVENES. TELEFONO MOVIL / Zowy Voeten / EPC
Sally Stephanie Gayoso
La iniciativa 'Fes un truc' (haz una llamada) presentada en Lleida con el objetivo de retrasar la llegada del primer móvil, demuestra que proteger a los niños y adolescentes no depende solo de las familias, sino también de una comunidad implicada. Muchas familias facilitan un móvil a sus hijos antes de que estos tengan la madurez suficiente para usarlo por miedo a no poder localizarlos, a limitar su autonomía o a no contactar con ellos en caso de emergencia.
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Aquí aparece el valor de la comunidad: una red de comercios donde los menores puedan llamar a una persona de referencia ofrece una solución sencilla y recupera la idea del barrio como espacio de confianza. Ahora bien, esta red no debe servir para desplazar toda la responsabilidad a las familias y a la comunidad. Las administraciones también deben exigir más responsabilidad a las plataformas tecnológicas.
Esta iniciativa demuestra que los comercios de proximidad no solo forman parte de la economía del barrio, sino también de su red de confianza. Por eso, proteger a la infancia no pasa únicamente por retrasar el primer móvil, sino también por conservar esos espacios cercanos donde pedir ayuda todavía es posible.
Participaciones de loslectores
Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
Ariadna Vergés Esplugues de Llobregat
Ángela Canalís Sant Cugat del Vallès
Ángel Conesa Vilanova i la Geltrú
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