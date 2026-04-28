¿Ser de Vox per força?

Miguel Rabadan Soriano



"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo". Esta frase, atribuida a Voltaire, resume muy bien la esencia de la democracia.

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Cuando paso por un tenderete de Vox siento que mi estomago se revuelve y trato de pasar rápido, dominando mi impulso de decirles algo.

Este Sant Jordi se ha visto manchado por unos incidentes o actos vandálicos contra algunos tenderetes de Vox, rompiendo así los principios de una sociedad democrática y, de este modo, dándole voz y victimismo a Vox.

La mejor manera de combatir a la extrema derecha es con la cultura, con la educación, nunca con armas, como la violencia, más propias del fascismo, sobre todo en un dia como Sant Jordi, donde se celebra la cultura que te da la lectura y la educacion que nos hace libres.

Se tiene que combatir a la extrema derecha pero no así.