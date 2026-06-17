El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre Shield of the Americas celebrada en Miami junto a una docena de líderes de extrema derecha de América Latina y El Caribe. / SAUL LOEB / AFP

Javier González



Toda organización necesita lealtad, pero ninguna debería confundirla con la adulación servil. Cuando los colaboradores adoptan una actitud sicofante, dejan de aportar criterio propio y pasan a confirmar aquello que el líder desea escuchar. El problema no es únicamente ético, sino práctico: las malas decisiones encuentran menos resistencia y los errores se corrigen cuando ya han causado daño.

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Trump se ha rodeado conscientemente, durante este mandato, de aduladores a jornada completa. Empezando por él mismo: a través del perfil oficial de la Casa Blanca en X, se felicitó por su octogésimo cumpleaños y se describió como un «patriota incansable». El colmo de la sicofancia es ser sicofante de sí mismo.

Con Irán, parece que el presidente americano cerrará -provisionalmente- un ciclo de decisiones que han hecho más mal que bien. Obviar las consecuencias de acciones de gobierno poco reflexivas debería reforzar nuestra resistencia a las soluciones simples para problemas complejos. La historia está llena de gobernantes rodeados de personas dispuestas a compararlos con héroes nacionales mientras ignoraban riesgos evidentes; y no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos.