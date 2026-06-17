Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El colmo de la sicofancia es ser sicofante de sí mismo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre Shield of the Americas celebrada en Miami junto a una docena de líderes de extrema derecha de América Latina y El Caribe. / SAUL LOEB / AFP
Javier González
Toda organización necesita lealtad, pero ninguna debería confundirla con la adulación servil. Cuando los colaboradores adoptan una actitud sicofante, dejan de aportar criterio propio y pasan a confirmar aquello que el líder desea escuchar. El problema no es únicamente ético, sino práctico: las malas decisiones encuentran menos resistencia y los errores se corrigen cuando ya han causado daño.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Trump se ha rodeado conscientemente, durante este mandato, de aduladores a jornada completa. Empezando por él mismo: a través del perfil oficial de la Casa Blanca en X, se felicitó por su octogésimo cumpleaños y se describió como un «patriota incansable». El colmo de la sicofancia es ser sicofante de sí mismo.
Con Irán, parece que el presidente americano cerrará -provisionalmente- un ciclo de decisiones que han hecho más mal que bien. Obviar las consecuencias de acciones de gobierno poco reflexivas debería reforzar nuestra resistencia a las soluciones simples para problemas complejos. La historia está llena de gobernantes rodeados de personas dispuestas a compararlos con héroes nacionales mientras ignoraban riesgos evidentes; y no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos.
Participaciones de loslectores
"Y el Papa ya se fue"
Víctor Calvo València
"Bellaterra quiere decidir su futuro"
Antònia Pla Bellaterra
"Después de un ictus, gozo de buena salud gracias a la sanidad pública"
Cesc Jiménez Sant Julià de Vilatorta
"El tesoro oculto de Zapatero"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Curiosidades Las claves para descubrir si un coche de segunda mano ha sufrido un golpe grave
- Al minuto Guerra en Oriente Medio, en directo | Trump ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días
- Al minuto Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio en una refinería en Moscú
- MUNDIAL 2026 Rashford o Gordon, dilema de Tuchel para el debut de Inglaterra en el Mundial
- Andà p'allá, bobo Y pensar que Leo Messi era del Barça