"Collserola, medio año de cierre"

Personas que intentan entrar en la zona restringida de Collserola por la peste porcina / ACN

Alberto Prieto



El mes de mayo está llegando a su fin y Collserola sigue cerrado. Resulta chocante, especialmente si tenemos en cuenta que el conseller Ordeig afirmó en diciembre que el brote estaba controlado. Al parecer, ni estaba controlado ni fueron capaces de evitar que se extendiera desde Bellaterra hasta Collserola, un parque natural que lleva medio año sometido a las labores de erradicación de una especie autóctona.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

La salud física y mental de los millones de ciudadanos que vivimos alrededor de la sierra parece no importar al Govern, quizá porque ninguno de nosotros se llama Russell ni se apellida Crowe.

Asimismo, resulta muy frustrante asistir a la enésima exhibición de pasotismo que está protagonizando nuestra sociedad, que apenas ha sido capaz de sumar cuatro mil firmas a favor de la reapertura del parque natural.