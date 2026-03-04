Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La coherencia educativa no empieza en el aula, empieza en casa"
Juan Enciso
Nunca se ha hablado tanto de la crisis de atención de los jóvenes. Y, sin embargo, rara vez nos preguntamos de dónde la han aprendido. Señalamos el móvil en sus manos, pero evitamos mirar el que vibra en las nuestras. La escuela pide concentración, silencio, escucha. El entorno, en cambio, premia la interrupción constante. En el aula insistimos en la importancia de sostener la atención, de escuchar sin mirar la pantalla, de leer sin saltar de estímulo en estímulo. Pero la atención no se enseña solo con normas. Se aprende por imitación.
Un adolescente observa más de lo que creemos. Ve cómo resolvemos el aburrimiento con un gesto automático hacia el bolsillo. Ve cómo interrumpimos conversaciones por una notificación. Ve cómo el silencio nos incomoda. La escuela intenta ser uno de los pocos espacios de pensamiento pausado en una cultura que vive de la aceleración. Pero compite con algo más poderoso que cualquier algoritmo: el modelo adulto.
No se trata de demonizar la tecnología. Vivimos en ella. Trabajamos con ella. Nos organiza la vida. El problema no es el dispositivo, sino la incapacidad de desconectar de él. Cuando un alumno no tolera cinco minutos sin estímulo, cuando necesita una recompensa inmediata, no estamos ante un simple problema escolar. Estamos ante un síntoma cultural.
Si queremos hijos capaces de concentrarse, necesitamos adultos capaces de hacerlo. Si pedimos lectura profunda, necesitamos conversaciones sin pantallas. Si exigimos atención, debemos ofrecerla primero. La coherencia educativa no empieza en el aula. Empieza en casa. La atención no se ordena. Se aprende mirando.
