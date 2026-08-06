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"Els codis postals sí importen"

Un cartero durante el reparto de la correspondencia.

Un cartero durante el reparto de la correspondencia.

Antonio Yus

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Els codis postals són codis numèrics i/o de lletres assignats a àrees geogràfiques i/o a direccions individuals o institucions receptores de gran quantitat de correu (agències dels governs o grans companyies comercials) per facilitar i mecanitzar l’encaminament d’un article de correu, i ara també usats als navegadors GPS. La raó de la creació i implantació dels codis postals obeí al creixent volum del correu i dels pobles, fent impossible memoritzar tots els nous carrers i rutes.

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Per evitar errors humans i homònims (ciutats amb carrers amb igual nom), i per la creixent automatització (permetent a les màquines lectores dels centres de classificació identificar la zona de destí i agrupar el correu); i per optimitzar rutes (ajudant les oficines de correus a organitzar les càrregues de treball dels carters i planificar rutes eficients).

Però els codis postals no són tan antics, ja que a Espanya són obligatoris des de l’any 1984, mentre que a d’altres països ja eren implantats de fa més temps, sent per primer cop a Ucraïna l’any 1932; Alemanya l’any 1941; Argentina al 1958; els EUA al 1963, Gran Bretanya al 1974... Però a banda la seva funció mecànica, els codis postals també guarden relació amb la situació socioeconòmica de la gent segons on viu (educació, renda, salut, accés a serveis bàsics).

També divideix ciutats per raons ètniques, religioses i geopolítiques (Jerusalem, Belfast, Nicòsia, Ciudad Juárez, etc) susceptibles de reviure enfrontaments entre comunitats. I és que hi ha fets a la vida diària en els que no pensem, però que tenen la seva importància i la seva història, sent els mateixos codis postals un bon exemple d’això. El futur dels codis postals evoluciona amb la tecnologia, però la desigualtat s’hereta, el codi postal sí importa, i no s’hauria de permetre que determinés el futur de ningú.

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