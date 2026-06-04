"¿A qué están esperando para climatizar las escuelas?"

Unos alumnos de un centro de Barcelona, en clase con un ventilador, el curso pasado. / Manu Mitru

Montse Recio



¿Cómo es posible que en 2026 todavía hayan escuelas sin una climatización adecuada? Miles de alumnos y docentes están soportando temperaturas que rozan los 40 grados dentro de las aulas, una situación que afecta al bienestar, la concentración y la salud. No debería ser un tema de debate ya, sino uno de actuación urgente. Mientras otros edificios públicos cuentan con sistemas para combatir el calor, muchos centros educativos siguen afrontando cada verano las mismas condiciones extremas.

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¿A qué están esperando? ¿A que ocurra una desgracia? Nuestros niños y jóvenes merecen estudiar en espacios seguros y los docentes desarrollar su trabajo en unas condiciones mínimas de confort. La climatización de las escuelas debe convertirse en una prioridad inmediata; es hora de empezar a ofrecer soluciones. La educación no puede seguir impartiéndose en condiciones propias de un horno. Actúen ya.