"Muchos ciudadanos esperamos que el tranvía llegue ya a Francesc Macià"

Barcelona. 10/11/2024. Inauguración del nuevo trayecto del tranvía entre Glorias y Verdaguer, pasando por la Diagonal de Barcelona. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, Diagonal, Verdaguer, TRAM, transporte público, novedad, inauguración, tranvía, trayecto, servicio público / Marc Asensio Clupés / EPC

Carlos Urrutia



Desde que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el proyecto de la unión de los tranvías han pasado varios años. Una primera fase construida y funcionando, muy bien por cierto, pero la segunda fase a Francesc Macià que el alcalde Collboni quiere ejecutar en dos partes: la primera sería llegar a la plaza del Cinc d'Oros, y después ya enfilar con parte de la Diagonal ya reformada por Trías, de la que todavía no se ha definido cuándo veremos algo.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Pero desde que se ha votado, aprobado y que debe colocarse parte del colector, como en el otro lado, no se han visto ni vallas, ni maquinaria, ni obreros, vamos, sin señal de empezar un proyecto que, por cierto, está redactado y completado. Muchos ciudadanos esperamos con ansia este tranvía en esta zona, y no es difícil de entender; se trata de un proyecto que está muy bien definido y es muy necesario. Dejemos las estupideces de conveniencia y trabajemos en el proyecto de una vez; atender las necesidades de la mayoría y no hacer caso de lo que se dice.