"Si se nos exige inmediatez y rigor, esperamos lo mismo de la Administración"

Operarios trabajan subidos a un andamio en un bloque de viviendas / Europa Press

Isabel Torres



Hace más de un año, un operario del Ayuntamiento de Barcelona causó daños en la cerradura de nuestro local al realizar trabajos de limpieza con arena en la fachada, lo que dejó inutilizada la cerradura y nos obligó a asumir de inmediato el coste de su sustitución para poder acceder al local.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Siguiendo las indicaciones recibidas, presentamos la correspondiente reclamación a través del portal oficial. Tras seis meses de espera, se nos comunicó que la resolución era favorable y que recibiríamos una notificación telemática. Esa comunicación nunca llegó. Desde entonces, hemos reiterado nuestra solicitud en varias ocasiones con la respuesta de que están sobrecargados de trabajo y que la solicitud sigue en trámite.

Ha pasado más de un año desde el incidente. Es preocupante la falta de diligencia y de respeto hacia quienes cumplimos puntualmente con nuestras obligaciones fiscales y administrativas. La confianza en las instituciones también se construye desde la responsabilidad y la agilidad en la gestión de incidencias como esta. Si a los ciudadanos se nos exige inmediatez y rigor, cabe esperar la misma actitud por parte de la Administración.